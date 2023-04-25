Росбанк подал в суд заявление с требованием признать банкротом структуру Honeywell "ЮОП"
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Росбанка, требующего признать банкротом столичное ООО "ЮОП", подконтрольное американской корпорации Honeywell International, производящей системы управления производственными процессами.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 24 апреля и к рассмотрению пока не принято.
Ранее арбитражные суды двух инстанций по иску Росбанка взыскали с ЮОП более 2,2 миллиарда рублей долга по шести банковским гарантиям, которые банк в 2020-2021 годах выдал за ответчика в пользу Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (Иркутская область, принадлежит Иркутской нефтяной компании).
В том деле арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в виде ареста денег на счетах ЮОП в размере иска. Необходимость принятия обеспечительных мер Росбанк мотивировал тем, что Honeywell International – одна из крупнейших военно-промышленных компаний мира, обслуживающая госвоензаказ США, и в частности, производит двигатели для танков Abrams, которые поставляют на Украину для ведения боевых действий. Если обеспечительные меры не будут наложены, отмечал Росбанк, ответчик сможет перечислять деньги Honeywell, и они "неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США".
Honeywell занимается созданием электронных систем управления и автоматизации производственных процессов. Росбанк ранее входил во французскую банковскую группу Societe Generale, которая в мае 2022 года продала банк и свой страховой бизнес в России холдингу "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.
https://1prime.ru/banks/20230425/840465316.html