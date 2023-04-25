МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Росбанка, требующего признать банкротом столичное ООО "ЮОП", подконтрольное американской корпорации Honeywell International, производящей системы управления производственными процессами. Сбербанк через суд требует от Deutsche Bank 7,2 миллиона евро

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 24 апреля и к рассмотрению пока не принято.

Ранее арбитражные суды двух инстанций по иску Росбанка взыскали с ЮОП более 2,2 миллиарда рублей долга по шести банковским гарантиям, которые банк в 2020-2021 годах выдал за ответчика в пользу Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (Иркутская область, принадлежит Иркутской нефтяной компании).

В том деле арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в виде ареста денег на счетах ЮОП в размере иска. Необходимость принятия обеспечительных мер Росбанк мотивировал тем, что Honeywell International – одна из крупнейших военно-промышленных компаний мира, обслуживающая госвоензаказ США, и в частности, производит двигатели для танков Abrams, которые поставляют на Украину для ведения боевых действий. Если обеспечительные меры не будут наложены, отмечал Росбанк, ответчик сможет перечислять деньги Honeywell, и они "неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США".

Honeywell занимается созданием электронных систем управления и автоматизации производственных процессов. Росбанк ранее входил во французскую банковскую группу Societe Generale, которая в мае 2022 года продала банк и свой страховой бизнес в России холдингу "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.