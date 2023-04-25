МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Финансовые организации в России больше года находятся под атаками хакеров как самый прибыльный сектор с точки зрения мошенников и такая ситуация продлится еще очень долго, заявил основатель компании Qrator Labs, работающей в сфере сетевой безопасности, Александр Лямин. Россиянам объяснили, как мошенники могут украсть деньги без данных карты

"Финансовые системы находятся под прессингом атакующих уже больше года как самый прибыльный сектор с точки зрения организации атак. Стоит готовиться к тому, что текущая ситуация с атаками на банковский сектор будет длиться еще очень долго — возможно, годы", — приводит комментарий Лямина пресс-служба компании.

Он добавил, что финансовым организациям рекомендуется укреплять защиту от DDoS-атак на всех уровнях инфраструктуры.

По данным экспертов, в первом квартале 2023 года банки вошли в число наиболее атакуемых индустрий, на них пришлось 9,3% атак.

Ранее в марте сразу несколько банков сообщили о DDos-атаках на свои сервисы. В частности, с такими инцидентами сталкивались "Уралсиб", Росбанк и "Ак Барс банк". В ЦБ рассказали тогда, что регулятор зафиксировал повышенное число кибератак на кредитные организации, все они отражались.