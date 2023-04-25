МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 апреля по 2 мая абсорбирует ликвидность банковского сектора на 881 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Банковские депозиты в ЦБ выросли на 5,1 миллиарда рублей

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 апреля, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 92 миллиарда рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 942 миллиарда. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 89 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,022 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 25 апреля) в объеме 1,99 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.