ЦЮРИХ, 25 апр — ПРАЙМ. Ряд ведущих центробанков мира с мая сократят частоту операций по предоставлению долларовой ликвидности на фоне улучшения ситуации на финансовых рынках, говорится в совместном заявлении регуляторов. ЦБ упростил процесс реструктуризации кредитов

Во второй половине марта на фоне кризиса с швейцарским банком Credit Suisse ФРС США, а также Банк Японии, Европейский центробанк, Банк Англии, Банк Канады и Национальный банк Швейцарии договорились увеличить предоставление долларовых средств на рынок. До этого средства предоставлялись еженедельно, а с конца марта банки могли проводить такие операции ежедневно.

"В связи с улучшением условий финансирования в долларах США и низким спросом на недавние операции по предоставлению ликвидности в долларах США Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Национальный банк Швейцарии, проконсультировавшись с Федеральной резервной системой, приняли совместное решение изменить частоту проведения операций с ежедневных на еженедельные", — говорится в заявлении, распространенном во вторник.

Изменение вступит в силу с 1 мая 2023 года. Отмечается, что перечисленные центробанки готовы скорректировать предоставление ликвидности в долларах, если того потребует рынок.

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).