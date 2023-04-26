МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. ВТБ в 2024 году начнет активно работать с массовым сегментом, планирует увеличить долю до 25% с 7%, сообщил журналистам зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Костин предложил брать под управление активы уходящих компаний

"ВТБ в 2024 году начнет активно работать с массовым сегментом, существенно усилит там свои позиции. У нас рыночная доля в массовом сегменте сейчас около 7%. Это ниже нашей справедливой доли в 25%, которую мы хотим достичь", — заявил топ-менеджер.

По его словам, ВТБ потенциально охватывает более 50 миллионов населения России, которое пользуется банковскими услугами, преимущественно в городах с населением от 100 тысяч человек. В других населенных пунктах банк представлен меньше. По его словам, в массовом сегменте ВТБ видит большой потенциал роста в отличие от состоятельного, где рыночная доля банка по числу активных клиентов уже больше 30%.

"Мы запускаем новые форматы кредитования (кредиты на малые суммы), целевые программы для семей с детьми и пенсионеров. Будем развивать рассрочки (BNPL), кредиты до зарплаты, сберегательные продукты для массового сегмента. Сегодня мы тестируем спрос и готовимся системно представить наши предложения и сервисы для массового сегмента с учетом всех банков группы ВТБ с 2024 года", — сказал Печатников.

Это будет предусмотрено в новой стратегии группы: ВТБ оценит, за сколько лет сможет нарастить эту долю с учетом всех банков группы ВТБ, прежде всего РНКБ и "Открытия", добавил он. Кроме того, по его словам, пока предложения будут адресованы преимущественно существующим клиентам.

"Хотя у нас сейчас небольшая рыночная доля в массовом сегменте, эта аудитория – миллионы человек. Кредиты обычно не являются продуктом для перехода новых клиентов в банк (new to bank), либо это очень дорогостоящее привлечение. Продукт, который будет стимулировать клиентов приходить в ВТБ, точно будет некредитный — это будет либо зарплатное предложение, либо транзакционное предложение, стимулирующее перевод зачислений на нашу карту", — отметил он.