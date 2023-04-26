МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Доля досрочных погашений среднесрочных микрозаймов в России за первый квартал текущего года достигла 36,2% — это максимум за шесть лет, сообщили РИА Новости в онлайн-сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

"Доля досрочных погашений в сегменте среднесрочных ссуд достигла максимума за 6 лет", — сказали в Moneyman, опираясь на доступные данные — с 2018 года. Согласно статистике, предоставленной сервисом, в первом квартале 2023 года доля досрочно погашенных займов составила 36,2%.

При этом в первом квартале 2022 года доля досрочно погашенных ссуд составляла 33,4%, а за такой же период 2021 года — 23,8%. В 2020 году доля находилась на минимуме за предоставленный период — 20,2%. В первом квартале 2019 и 2018 годов она была немного выше — 21,3% и 22,5% соответственно.

Аналитики сервиса объясняют, что среднесрочные потребительские ссуды, также известные как installment-займы (IL) — это займы на суммы в пределах 100 тысяч рублей сроком до шести месяцев. Их доля в общем объеме выдач отдельных компаний на рынке может составлять 20-40%. Целевая аудитория таких займов — клиенты МФО, планирующие крупные покупки, некоторые банковские заемщики и предприниматели, берущие средства на пополнение оборотного капитала, закрытие кассового разрыва и на личные нужды. Доля последних в сегменте может доходить до 30%.

По умолчанию кредиторы выдают среднесрочные займы только проверенным повторным клиентам с высокой платежеспособностью и финансовой дисциплиной. Однако для кредиторов досрочные погашения экономически невыгодны — из-за этого снижается процентный доход. Но в то же время уменьшается или полностью исключается риск выхода таких заемщиков на просрочку, "а работа с ней обойдется дороже, чем упущенная доходность по процентным выплатам", отметили в Moneyman.

"В 2023 году можно ожидать дальнейшего роста объема досрочных погашений в связи с новыми регуляторными требованиями по максимальной процентной ставке — с 1 июля 2023 года она будет составлять 0,8%. На этом фоне заемщики, чьи займы были открыты под более высокую ставку, будут стремиться досрочно закрыть их и оформить ссуды по новым, более выгодным условиям", — заключили аналитики сервиса.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам. Закон предусматривает снижение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года до 0,8% в день с 1%.