МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минимальная ставка по ипотеке от застройщиков после мер Банка России выросла и составляет от 4,5 до 8,5% в зависимости от программы, сообщил журналистам зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Набиуллина отметила сохранение роста ипотеки в России

В апреле Банк России сообщил, что c конца мая ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками, которая была выдана после 15 марта текущего года. Печатников рассказал, что до введения ограничений со стороны ЦБ доля субсидированных программ застройщиков, действительно, была высокой.

"В ВТБ она составляла более 50% в структуре выдач на первичном рынке, сейчас снизилась до 34%. С 1 апреля ВТБ прекратил выдачу ипотеки по сверхнизким ставкам. При этом минимальная ставка по субсидированным программам от застройщиков повысилась и составляет от 4,5 до 8,5% в зависимости от программы", — отметил Печатников.

Кроме того, топ-менеджер рассказал, что за первый квартал текущего года средний размер ипотеки в ВТБ сократился на 6%, до 5 миллионов рублей. "Такая динамика обусловлена в том числе снижением стоимости квадратного метра на первичном рынке недвижимости из-за ухода от "околонулевой ипотеки", — пояснил он.

По словам Печатникова, уход от низких ставок поменяет структуру спроса клиентов. По прогнозам ВТБ, доля ипотеки на вторичное жилье может вернуться к уровню 2021 года — 60%. Хуснуллин раскрыл, что нужно для льготной ипотеки на вторичное жилье

ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД

Согласно прогнозу ВТБ, выдачи ипотеки в России по итогам 2023 года при благоприятной макроэкономической ситуации могут обновить рекорд 2021 года, когда было выдано 5,8 триллиона рублей таких кредитов.

"По нашим прогнозам, в первом полугодии российские банки выдадут по ипотеке около 2,7 триллиона рублей. Это на 46% превысит результат первого полугодия 2022 года и на 2% — рекордного 2021-го. В целом по итогам года при благоприятной макроэкономической ситуации мы ожидаем, что продажи окажутся выше не только прошлого, но и рекордного 2021-го года", — отметил топ-менеджер.

Он напомнил, что тогда объем выдачи ипотеки в стране составил 5,8 триллиона рублей.

ВТБ в первом полугодии планирует выдать более 536 миллиардов рублей по ипотеке, что будет выше не только результата за первую половину прошлого года почти на четверть, но и аналогичного периода 2021-го года — на 4%, добавил Печатников.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ "ВТОРИЧКИ"

ВТБ считает целесообразным распространить льготную ипотеку на вторичное жилье в тех регионах России, где строительство не ведется активно. Аналитик оценил потери российских банков от регулирования ипотеки

Ранее в апреле президент России Владимир Путин на встрече с главой "Дом.РФ" Виталием Мутко отметил, что льготное приобретение квартир на вторичном рынке могло бы простимулировать строительную отрасль в России.

"Мы считаем целесообразным распространить льготную ипотеку на вторичное жилье в тех регионах, где строительство не ведется активно. В данном случае вполне уместно поддерживать клиентов в решении жилищного вопроса за счет субсидий государства", — заявил Печатников.

Однако нужно дождаться правительственных решений и учитывать, чтобы льготные ипотечные программы носили адресный характер, добавил он.

"При этом улучшать демографическую ситуацию и повышать качество жизни можно и другими способами. Например, можно давать маткапитал в большом размере для этих регионов, внедрять "детские" депозиты", — отметил топ-менеджер.