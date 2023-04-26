МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Доля вкладов населения в долларах и евро в банке ВТБ к концу текущего года снизится до 7%, а к концу 2025 года сбережений в такой валюте не будет совсем, заявил журналистам зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. ВТБ ожидает роста розничного кредитования в России по итогам года

"По нашим оценкам, к концу 2025 года граждане прекратят, в нашем банке по крайней мере, сберегать иностранную валюту", — заявил он. По прогнозам ВТБ, доля евро и доллара в розничном портфеле банка снизится за год с 10% до 7%.

При этом топ-менеджер указал, что растут сбережения в юанях. "У нас уже на сегодняшний день около 8 миллиардов юаней сбережений граждан. К концу года думаем, что в юанях будет 15 миллиардов", — сказал Печатников.

Согласно материалам банка, доля пассивов в юанях на начало года составляла 1%, к концу года ВТБ ожидает ее рост до 3%. Рублевые пассивы на начало года занимали 88%, к концу года ожидается рост до 90%. Совокупная доля пассивов в рублях и юанях достигнет к началу 2024 года 93%, а к концу 2025 года 99-99,5%.

В целом ВТБ прогнозирует, что в этом году портфель классических пассивов российских банков вырастет на 6,5%, до 39 триллионов рублей. При этом портфель классических сбережений физлиц ВТБ покажет рост выше рынка — на 8%, до 5,67 триллиона рублей, рублевый портфель увеличится на 10%, следует из презентации банка.