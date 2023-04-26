АСТАНА, 26 апр — ПРАЙМ. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана и банки республики усилили процедуры соблюдения санкций стран Запада в отношении РФ для исключения риска самим подпасть под вторичные ограничения, сообщила глава финансового регулятора Мадина Абылкасымова. ЕС работает с Казахстаном для предотвращения обхода санкций

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг во вторник в Астане заявила о растущих рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за оказание помощи России в уклонении от наложенных на нее странами Запада торговых и финансовых ограничений.

"Касательно санкций и применения их в финансовом секторе, все банки второго уровня Казахстана, все финансовые организации очень внимательно (следят — ред.) и значительно усилили комплаенс-процедуры для соблюдения санкций, которые были введены американскими регуляторами, регуляторами Великобритании и европейскими регуляторами", — сказала Абылкасымова в среду журналистам в кулуарах парламента.

По ее данным, "все ограничения, которые накладываются, в частности, на использование иностранной валюты в расчетах, работа с санкционными лицами, включенными в различные списки, полностью соблюдаются".

"Сейчас больше вопрос стоит о том, чтобы при проведении каких-то торговых операций банковская система не использовалась для обхода санкций. Это тоже очень важно. Соответствующие комплаенс-процедуры также предусмотрены банками", — пояснила Абылкасымова.

"Никаких уведомлений (сейчас о применении санкций — ред.) нет, мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор Казахстана. Мы полностью соблюдаем и требования, которые выставляют регуляторы, а также требования, которые выставляют соответствующие внешние банки-корреспонденты для наших отечественных банков", — заключила она.