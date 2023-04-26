МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Банк России в первом квартале зафиксировал, по предварительным данным, порядка 100 DDoS-атак на организации кредитно-финансовой сферы, и "фон атак остается стабильно повышенным", заявил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. В России ожидают длительного периода хакерских атак на банки

"Согласно предварительным данным, в первом квартале этого года фон атак остается стабильно повышенным, нами уже зафиксировано порядка 100 DDoS-атак на организации кредитно-финансовой сферы", — заявил он, выступая на форуме информационной безопасности в Астрахани.

Ранее в марте сразу несколько банков сообщили о DDos-атаках на свои сервисы. В частности, с такими инцидентами сталкивались "Уралсиб", Росбанк и "Ак барс". В ЦБ рассказали тогда, что регулятор зафиксировал повышенное число кибератак на кредитные организации, но все они отражались.

В марте же руководитель направления WAF и Anti-DDoS компании "РТК-Солар" Алексей Пашков сообщал, что число кибератак на российские кредитные организации в первом квартале выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом, а самая мощная атака второй год подряд была в феврале, она осуществлялась на один и тот же банк, входящий в десятку крупнейших.

А по прогнозу основателя компании Qrator Labs, работающей в сфере сетевой безопасности, Александра Лямина, стоит готовиться к тому, что текущая ситуация с атаками на банковский сектор будет длиться еще очень долго — возможно, годы. Названы самые популярные мошеннические схемы на дорогах

Уварос также сообщил, что ЦБ за прошлый квартал направил данные для блокировки мошеннических телефонных номеров на 8% больше, чем годом ранее.

"По предварительным данным за первый квартал этого года, мы уже направили (операторам связи — ред.) на 8% больше данных по номерам телефонов, чем за аналогичный период 2022 года", — заявил он, выступая на форуме, посвящённом информационной безопасности, в Астрахани.

Также Уваров рассказал о работе Банка России в отношении блокировок мошеннических ресурсов в интернете, в том числе страниц аферистов в социальных сетях.

"В первом квартале этого года в Генпрокуратуру (для блокировки — ред.) направили уже в пять раз больше сайтов, чем за первый квартал 2022 года", — отметил представитель ЦБ.

В прошлом году Банк России инициировал блокировку более 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее, и стало максимальным показателем с начала такой работы в 2019 году.