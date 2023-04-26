МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Платежные карты в России вытесняет Система быстрых платежей (СБП), они просуществуют еще лет пять, заявил журналистам зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
"СБП начинает вытеснять стандартную карточную технологию. Я не буду, наверное, каким-то большим провидцем, если скажу, что пластиковые карточки как инструмент платежа умирают, я думаю, им жить еще лет пять в нашей стране", — сказал топ-менеджер.
"Это объективный тренд, объективное движение с учетом тех ограничений по токенизации, с которыми сталкиваются все. Поэтому, конечно, СБП, QR, кошельки – это то, что будет вытеснять стандартную карточную технологию", — добавил он.
По итогам 2023 года доля переводов через СБП в ВТБ составит 85%, а к концу 2024 года сможет приблизится к 100%, прогнозирует банк.
https://1prime.ru/banks/20230426/840474543.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.