МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. ВТБ зафиксировал новый сценарий мошенничества с "инвестиционными приложениями" от имени госкомпаний, которые обещают клиентам высокую доходность, а на деле работают по принципу финансовых пирамид, сообщила пресс-служба банка. В ВТБ предрекли прекращение использования банковских карт в России

"Мошенники создают инвестиционные приложения от имени госкомпаний. За установку приложения и регистрацию они обещают бонусы (в частности, акции компании). После прохождения простой регистрации с указанием личных данных мошенники начинают навязчиво звонить от имени "менеджеров" и обещают высокие доходы от вложений", — сказано в сообщении.

Потенциальную жертву уговаривают перевести деньги, затем увеличить сумму, и каждый раз клиент видит в приложении все больший доход. Для "приманки" пользователям на первом этапе позволяют вывести небольшие суммы со счета. Когда жертва решает забрать свои деньги, лжеменеджеры тут же исчезают, а личный кабинет приложения перестает работать, уточнили в банке.

"В этой схеме клиентов должна насторожить предлагаемая высокая доходность за короткий период, легкая и простая идентификация при регистрации в инвестиционном приложении, а самое главное — вывод средств на стороннюю карту", — заключили в ВТБ.

АРЕНДА НОМЕРОВ

Мошенники стали брать в аренду анонимные номера телефонов для регистрации в соцсетях и мессенджерах, чтобы обзванивать россиян и выманивать у них деньги со счетов, сообщил Печатников. ВТБ спрогнозировал, когда клиенты откажутся от вкладов в долларах и евро

"Мошенники стали использовать "биржи" аренды анонимных номеров для регистрации в соцсетях и мессенджерах и последующих звонков клиентам под видом банков и других организаций", — говорится в презентации банка, которую представил топ-менеджер.

Печатников пояснил, что "биржа" аренды номеров — это площадка, которая за небольшую плату предоставляет смс-код для регистрации в мессенджерах, социальных сетях и других ресурсах, где необходимо подтвердить факт владения номером, при этом реального владельца номера определить невозможно. Такие "биржи" в последние месяцы стали очень популярны у мошенников.

"Когда мы начали эффективно блокировать телефонный трафик злоумышленников, весь поток звонков сместился в мессенджеры и для мошенников стал актуален вопрос регистрации там своих учетных записей, тут и понадобились "биржи", — отметил он.

Так, по данным ВТБ, в марте доля звонков в мессенджерах превысила 60% от общего числа, из них предположительно 99% происходили с арендованных номеров.

Текущее законодательство не допускает использование номера человеком, который не прошел процесс идентификации, однако есть масса уловок, которыми пользуются владельцы таких "бирж", например номера можно массово регистрировать на одного человека или использовать их с ограниченным сроком действия, пояснил топ-менеджер.

ВТБ предлагает блокировать абонентские номера, которые используются на "биржах", и ресурсы, распространяющие аренду сим-карт.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ

Значительная часть средств, которые мошенники похищают со счетов у россиян, идет на финансирование вооруженных сил Украины, рассказал Печатников. ВТБ ожидает роста розничного кредитования в России по итогам года

"К сожалению, атаки на россиян не прекращаются. В основном эти атаки реализуются из центров мошеннических не в нашей стране, потому что внутри нашей страны мы достаточно эффективно и умело боремся с этими проявлениями… По сути те средства, которые похищаются со счетов, в том числе наших клиентов, безусловно, часть из них, может быть даже доминирующая, идет на финансирование военной операции со стороны Украины", — сказал топ-менеджер.

Согласно информации из презентации, которую он представил, мошенники в первом квартале 2023 года совершили 2 миллиона атак на клиентов ВТБ, что на 77% больше, чем в первом квартале прошлого года. Банк сообщил, что ему удалось защитить от хищения средств клиентов на 5 миллиардов рублей.

Ранее в феврале зампред Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что около 95% мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины, где сейчас работает примерно 800-900 колл-центров злоумышленников. А по словам гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева, сценарии для мошенников пишутся не на территории Украины, а странами Запада: для этого они используют любой информационный повод.

По данным ЦБ, количество случаев хищения денег с банковских счетов в РФ в 2022 сократилось впервые за 7 лет — на 15,31%, до 877 тысяч, однако размер ущерба от действий кибермошенников, наоборот, вырос — на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей. В прошлом году регулятор инициировал блокировку более 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем с начала такой работы в 2019 году.