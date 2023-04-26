ЦЮРИХ, 26 апр — ПРАЙМ. Центральный банк Швеции (Риксбанк) в среду сообщил о повышении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 3,5%. Ключевая ставка ЦБ РФ: ее суть и влияние на экономику

"Инфляция все еще слишком высока, а базовая инфляция в первые месяцы года была намного выше, чем ожидалось. Для того чтобы инфляция снизилась и стабилизировалась на целевом уровне в течение разумного периода времени, правление приняло решение повысить учетную ставку Риксбанка на 0,5 процентного пункта – до 3,5%", — говорится в заявлении регулятора.

Банк ожидает, что ставка будет повышена еще на 0,25 процентного пункта в июне или сентябре.

По оценке регулятора, при проводимой денежно-кредитной политике предполагается, что инфляция снизится в этом году и стабилизируется на уровне около 2% в течение 2024 года.

Ранее Статистическое управление Швеции сообщало, что по итогам марта инфляция в стране замедлилась до 8% за счёт снижения темпов роста цен на энергоносители. В феврале уровень инфляции составил 9,4%.