FINMA: системно значимые банки Швейцарии не до конца готовы к кризисным ситуациям
ЦЮРИХ, 26 апр — ПРАЙМ. Системно значимые финансовые организации Швейцарии не в полной мере подготовлены к кризисным ситуациям, рабочий план на случай чрезвычайных событий есть только у компании Райффайзен, сообщило в среду швейцарское управление по надзору за финансовым рынком (FINMA).
Финрегулятор ежегодно оценивает планы по восстановлению и санации системно значимых банков Credit Suisse, UBS, PostFinance, Raiffeisen и Zürcher Kantonalbank (ZKB, Кантональный банк Цюриха).
"В своих планах восстановления упомянутые учреждения показывают, как они стабилизируют свою деятельность в условиях кризиса. Планирование восстановления призвано показать, как системно значимые учреждения могут быть реструктурированы или ликвидированы на основе существующих законодательных правил … при этом сохраняя свои системно значимые функции", — говорится в сообщении.
По оценке финрегулятора, чрезвычайный план Райффайзена впервые соответствует требованиям для бесперебойного продолжения системно важных функций, если банк окажется под угрозой банкротства. "Райффайзен может обеспечить достаточный капитал для рекапитализации и продолжения деятельности в случае кризиса", — отмечается в заявлении.
План ZKB не готов к реализации, поскольку банк не зарезервировал достаточный капитал для рекапитализации на случай кризисных событий. Банк PostFinance должен пересмотреть свою стратегию по рекапитализации, считает финрегулятор.
Уточняется, что FINMA рассматривала кризисные планы Credit Suisse и UBS, о слиянии которых было объявлено в марте, как готовые к реализации. В текущем отчете ситуация со слиянием указанных банков не рассматривается.
При этом генеральный директор финрегулятора Урбан Ангерн отметил, что события, связанные с Credit Suisse, показывают, насколько важно комплексно готовиться к кризисам. "У властей были варианты с планом реструктуризации и чрезвычайным планом, которых просто не существовало десять лет назад. В то же время очевидно, что из кризиса Credit Suisse следует извлечь важные уроки для подготовки к будущему кризису", — приводятся слова Ангерна в сообщении.
В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).
https://1prime.ru/banks/20230426/840475472.html