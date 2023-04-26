ЦЮРИХ, 26 апр — ПРАЙМ. Системно значимые финансовые организации Швейцарии не в полной мере подготовлены к кризисным ситуациям, рабочий план на случай чрезвычайных событий есть только у компании Райффайзен, сообщило в среду швейцарское управление по надзору за финансовым рынком (FINMA). UBS назвал срок завершения сделки по поглощению Credit Suisse

Финрегулятор ежегодно оценивает планы по восстановлению и санации системно значимых банков Credit Suisse, UBS, PostFinance, Raiffeisen и Zürcher Kantonalbank (ZKB, Кантональный банк Цюриха).

"В своих планах восстановления упомянутые учреждения показывают, как они стабилизируют свою деятельность в условиях кризиса. Планирование восстановления призвано показать, как системно значимые учреждения могут быть реструктурированы или ликвидированы на основе существующих законодательных правил … при этом сохраняя свои системно значимые функции", — говорится в сообщении.

По оценке финрегулятора, чрезвычайный план Райффайзена впервые соответствует требованиям для бесперебойного продолжения системно важных функций, если банк окажется под угрозой банкротства. "Райффайзен может обеспечить достаточный капитал для рекапитализации и продолжения деятельности в случае кризиса", — отмечается в заявлении.

План ZKB не готов к реализации, поскольку банк не зарезервировал достаточный капитал для рекапитализации на случай кризисных событий. Банк PostFinance должен пересмотреть свою стратегию по рекапитализации, считает финрегулятор. Жителей Швейцарии призвали поддержать минимальный налог для корпораций

Уточняется, что FINMA рассматривала кризисные планы Credit Suisse и UBS, о слиянии которых было объявлено в марте, как готовые к реализации. В текущем отчете ситуация со слиянием указанных банков не рассматривается.

При этом генеральный директор финрегулятора Урбан Ангерн отметил, что события, связанные с Credit Suisse, показывают, насколько важно комплексно готовиться к кризисам. "У властей были варианты с планом реструктуризации и чрезвычайным планом, которых просто не существовало десять лет назад. В то же время очевидно, что из кризиса Credit Suisse следует извлечь важные уроки для подготовки к будущему кризису", — приводятся слова Ангерна в сообщении.

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).