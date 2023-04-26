МИНСК, 26 апр — ПРАЙМ. Национальный банк (Центробанк) Белоруссии сообщил в среду, что с 2 мая снижает ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых. Постпред Белоруссии назвал санкции "современной формой неоколониализма"

"С 2 мая 2023 года ставка рефинансирования снижается с 10,5 до 10 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 11,5 до 11 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт – с 9,5 до 9 процентов годовых", — говорится в пресс-релизе регулятора.

Там отмечается, что соответствующие решения приняты правлением Национального банка 26 апреля 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Регулятор поясняет, что в стране продолжается замедление инфляционных процессов. "Из-за эффекта высокой базы прошлого года в марте 2023 года годовой прирост потребительских цен уменьшился до 6 процентов против 11,7 процента в предыдущем месяце. Трендовая инфляция снизилась до 6 процентов после 8,9 процента месяцем ранее. При условии отсутствия шоков ожидается сохранение низких ежемесячных темпов прироста цен на потребительском рынке, что в ближайшие месяцы поддержит тренд на замедление годовой инфляции", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что постепенно восстанавливается деловая активность.

В Нацбанке заявили, что в целом риски, которые могут существенно повлиять на динамику инфляционных процессов в будущем, оцениваются как умеренные. При этом, подчеркивается в пресс-релизе, инфляционные ожидания экономических агентов, несмотря на снижение, остаются все еще высокими.

Национальный банк заявил, что следующие решения по ставке рефинансирования будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Нацбанк Белоруссии с 3 апреля снизил ставку рефинансирования с 11% до 10,5% годовых. В предыдущий раз ставка рефинансирования снижалась с 1 марта — с 11,5% до 11%. Ставка рефинансирования в Белоруссии также снижалась с 23 января — до 11,5% с 12% годовых. До этого ставка изменялась лишь весной прошлого года: с 1 марта 2022 года она была повышена до 12% с 9,25% годовых на фоне резкого обострения геополитической ситуации и западных санкций, введенных из-за российских действий на Украине.

В апреле глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что средний уровень ставки рефинансирования Нацбанка в текущем году оценивается на уровне около 10%.