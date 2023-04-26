МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Совет федерации одобрил закон, согласно которому направлять денежное довольствие военнослужащим могут Банк России и кредитные организации, определенные правительством. Мишустин призвал определить порядок финансирования Фонда поддержки СВО

Согласно закону, финансовое обеспечение личного состава в части перечисления денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат осуществляется полевыми учреждениями ЦБ или кредитными организациями, определенными правительством Российской Федерации.

Полевые учреждения ЦБ – это специализированные структурные подразделения регулятора, которые являются воинскими учреждениями. Руководствуются в своей деятельности уставами и положением о полевых учреждениях Банка России, утверждаемым совместным решением ЦБ РФ и Министерства обороны.

Система полевых учреждений служит для того, чтобы сделать расчеты Минобороны независимыми от системы коммерческих банков, а также для сохранения государственной тайны.

Закон также предоставляет право правительству РФ определять кредитные организации, которые осуществляют перечисление денежного довольствия, из числа организаций, которые отнесены к категории уполномоченных банков.

Согласно пояснительной записке, на данный момент 77 кредитных организаций осуществляют перечисление денежных средств военнослужащим и гражданскому персоналу ВС РФ, что "создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам РФ".