Совфед одобрил закон о праве ЦБ на перечисление денежного довольствия военным
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Совет федерации одобрил закон, согласно которому направлять денежное довольствие военнослужащим могут Банк России и кредитные организации, определенные правительством.
Согласно закону, финансовое обеспечение личного состава в части перечисления денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат осуществляется полевыми учреждениями ЦБ или кредитными организациями, определенными правительством Российской Федерации.
Полевые учреждения ЦБ – это специализированные структурные подразделения регулятора, которые являются воинскими учреждениями. Руководствуются в своей деятельности уставами и положением о полевых учреждениях Банка России, утверждаемым совместным решением ЦБ РФ и Министерства обороны.
Система полевых учреждений служит для того, чтобы сделать расчеты Минобороны независимыми от системы коммерческих банков, а также для сохранения государственной тайны.
Закон также предоставляет право правительству РФ определять кредитные организации, которые осуществляют перечисление денежного довольствия, из числа организаций, которые отнесены к категории уполномоченных банков.
Согласно пояснительной записке, на данный момент 77 кредитных организаций осуществляют перечисление денежных средств военнослужащим и гражданскому персоналу ВС РФ, что "создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам РФ".
https://1prime.ru/banks/20230426/840477529.html