С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, с взысканием квартиры которого за долги по кредиту затянул банк, не торопившийся возобновлять исполнительное производство и продолжавший начислять пени, сообщила пресс-служба суда. Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат россиян

Дело о проверке конституционности статьи 440 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ и статей 42 и 45 федерального закона "Об исполнительном производстве" рассмотрено в связи с жалобой Рината Гафарова.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Как информирует пресс-служба КС, в 2012 году супруги Гафаровы из Башкортостана заключили с АФ Банком кредитный договор на 5 миллионов рублей. Ринат Гафаров как созаемщик в качестве обеспечения предоставил в залог четырехкомнатную квартиру в Уфе, на которую банк в судебном порядке и обратил взыскание после того, как обязательства по кредиту оказались нарушены.

Начальная стоимость квартиры определили в размере более 9,5 миллиона рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда банк попросил изменить порядок исполнения судебного решения по своему иску. Исполнительное производство приостановили, а суд в 2017 году снизил стоимость квартиры до 4,8 миллиона рублей. С этого момента банк мог потребовать возобновления исполнительного производства, но соответствующее заявление в арбитражный суд было подано только 3 года и 8 месяцев спустя.

В результате требования банка в итоговом размере более 10,8 миллиона рублей были включены в третью очередь реестра кредиторов Гафарова, признанного банкротом. Как уточняется в релизе КС России, суды отвергли доводы заёмщика о том, что срок упущен, и кредитор утратил право на принудительное взыскание долга, а производство по делу намеренно затягивал с целью увеличить размер процентов за пользование кредитом.

Согласно постановлению КС, заявитель усомнился в конституционности оспариваемых норм, поскольку они "позволяют взыскателю сколь угодно долго не принимать меры по возобновлению исполнительного производства", и все это время с должника взыскиваются проценты по кредиту, что увеличивает его задолженность. ВТБ предупредил россиян о новых мошеннических схемах

ПОЗИЦИЯ СУДА

Как отметил Конституционный суд, взыскатель в рамках своих требований о принудительном исполнении судебного акта "в наибольшей степени заинтересован в скорейшем ходе производства и достижении результата". При этом по общему правилу установлен трехлетний срок предъявления исполнительных листов.

Однако взыскатель вправе и приостановить исполнительное производство (в том числе в целях изменения способа и порядка исполнения решения суда). Если в такой ситуации, не будучи ограничен какими-либо сроками, взыскатель затягивает с возобновлением производства, имущество должника выводится из гражданского оборота на неопределенное время, а права собственности оказываются ограничены, указал КС России.

"Отсутствие в законодательстве об исполнительном производстве срока для возобновления производства после устранения обстоятельств, послуживших основаниями для приостановления дела, не позволяет взыскателю и должнику избежать неопределенности в дальнейшей судьбе заложенного имущества.

Уклонение взыскателя от подачи в суд заявления о возобновлении исполнительного производства может рассматриваться как недопустимое злоупотребление правом… При этом действующее законодательство неоправданно лишает должника возможности самостоятельно инициировать возобновление исполнительного производства", — приводится в релизе КС его позиция.

Как постановил КС России, оспариваемые нормы не соответствуют конституции РФ, и законодателю надлежит внести в них соответствующие изменения. До этого исполнительное производство после устранения обстоятельств, ставших основаниями для его приостановления, может быть возобновлено "в течение трехлетнего срока с момента такого устранения" как по инициативе суда, так и по заявлению судебного пристава, взыскателя или должника.

Дело заявителя подлежит пересмотру, заключается в релизе.