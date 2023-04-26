АСТАНА, 26 апр — ПРАЙМ. Процесс принудительного разделения финансовых инструментов граждан России и Белоруссии на счетах центрального депозитария Казахстана (KCSD) в системах международных депозитариев Euroclear и Clearstream связан с санкциями Европейского союза, сообщила пресс-служба KCSD. В МИД Китая рассказали, кому в итоге навредят американские санкции

Ранее в среду крупная казахстанская инвестиционная компания Halyk Finance сообщила, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) потребовала от брокеров с 1 мая проводить сегрегацию (принудительное разделение) счетов граждан России и Белоруссии по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, и по инструментам, расчеты по которым проходят через международные расчетные депозитарии Euroclear и Clearstream.

В пресс-релизе KCSD напоминается, что процесс сегрегации активов российских депонентов центрального депозитария был начат им в 2022 году по требованию международных депозитариев Euroclear и Clearstream.

"Данный процесс связан с соблюдением санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, с мая 2023 года центральный депозитарий приступает к сегрегации финансовых инструментов, держателями которых являются граждане РФ и Белоруссии, или юридические лица, зарегистрированные в РФ и Белоруссии, "на имена которых открыты брокерские счета казахстанскими депонентами центрального депозитария". Санкции не прекратятся в одночасье, заявил Мишустин

"В целях обеспечения корректности и достоверности учета финансовых инструментов, находящихся в системе номинального держания центрального депозитария, возможность осуществления вывода финансовых инструментов по таким счетам (субсчетам) будет доступна после завершения процедуры перевода активов российских и белорусских граждан и юридических лиц на специализированные счета (субсчета) номинального держания в международных депозитариях", — говорится в сообщении.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.