МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за март снизилась на 0,2 процентного пункта, до минимума с сентября 2012 года — показатель по состоянию на 1 апреля составил 9,5%, следует из материалов Банка России. ЦБ зафиксировал снижение числа фальшивых рублей

Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 0,5% — до 1,757 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 18,456 триллиона рублей с 18,24 триллиона месяцем ранее.

По итогам февраля доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,2 процентного пункта.