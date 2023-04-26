Доля нерезидентов в ОФЗ в марте упала до минимума с сентября 2012 года
ЦБ: доля нерезидентов в ОФЗ в марте упала до 9,5 процента — минимума с 2012 года
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за март снизилась на 0,2 процентного пункта, до минимума с сентября 2012 года — показатель по состоянию на 1 апреля составил 9,5%, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 0,5% — до 1,757 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 18,456 триллиона рублей с 18,24 триллиона месяцем ранее.
По итогам февраля доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,2 процентного пункта.
https://1prime.ru/banks/20230426/840478862.html
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