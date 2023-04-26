МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Переход под российское управление или национализация Райффайзенбанка были бы невыгодны для страны, поскольку это сделает менее доступными международные расчеты, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В Кремле назвали цель указа внешнем управлении иностранными активами

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Он утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества.

Пока в него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". При этом Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешние управление согласно новому указу.

"В "группе риска" банки недружественных нерезидентов, не успевшие покинуть Россию. В первую очередь, "Юникредитбанк", дочка итальянской группы UniCredit, и Райффайзенбанк, дочка австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI), входящие в число системно значимых российских банков", — отмечает эксперт.

"Переход под российское управление или национализация Райффайзенбанка были бы невыгодны для России из-за того, что этот банк тут же попадет под санкции и лишится своего основного конкурентного преимущества — он является оператором на рынке денежных переводов из России в ЕС", — добавляет Осадчий.

Эксперт напомнил, что кроме этих двух банков в России продолжают работать "ИНГ Банк" (дочка голландской ING Group), Ситибанк (дочка американской группы Citi) и многие другие банки, принадлежащие недружественным нерезидентам.