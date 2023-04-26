Эксперт Осадчий: взятие Райффайзенбанка под управление было бы невыгодно для России
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Переход под российское управление или национализация Райффайзенбанка были бы невыгодны для страны, поскольку это сделает менее доступными международные расчеты, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Он утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества.
Пока в него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". При этом Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешние управление согласно новому указу.
"В "группе риска" банки недружественных нерезидентов, не успевшие покинуть Россию. В первую очередь, "Юникредитбанк", дочка итальянской группы UniCredit, и Райффайзенбанк, дочка австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI), входящие в число системно значимых российских банков", — отмечает эксперт.
"Переход под российское управление или национализация Райффайзенбанка были бы невыгодны для России из-за того, что этот банк тут же попадет под санкции и лишится своего основного конкурентного преимущества — он является оператором на рынке денежных переводов из России в ЕС", — добавляет Осадчий.
Эксперт напомнил, что кроме этих двух банков в России продолжают работать "ИНГ Банк" (дочка голландской ING Group), Ситибанк (дочка американской группы Citi) и многие другие банки, принадлежащие недружественным нерезидентам.
https://1prime.ru/banks/20230426/840478961.html