МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российские банки в 2023 году могут получить чистую прибыль в 2,4-2,6 триллиона рублей, обновив исторический максимум, при этом на Сбербанк придется около 1,3-1,5 триллиона рублей, а на ВТБ — не менее 300 миллиардов рублей, говорится в прогнозе рейтингового агентства НКР по развитию банковского сектора страны. Совфед обязал банки сообщать о скрытых комиссиях в кредитах со страховкой

Российский финансовый сектор в 2022 году столкнулся с масштабными санкциями, в том числе крупнейшие банки были отключены от SWIFT. На этом фоне многие аналитики опасались, что отрасль может получить убыток по итогам года. Однако сектору удалось заработать по итогам года 203 миллиарда рублей чистой прибыли.

ЦБ в марте сообщил, что в базовом прогнозе ожидает финансовый результат банковского сектора РФ в 2023 году в 1,2-1,5 триллиона рублей.

"НКР ожидает в базовом сценарии, что чистая прибыль банковского сектора в 2023 году может составить 2,4-2,6 триллиона рублей и обновить рекорд 2021 года (2,37 триллиона рублей)", — сказано в комментарии НКР. Там напомнили, что за первый квартал текущего года российские банки уже заработали 881 миллиард рублей.

Годовая прибыль Сбербанка ожидается на уровне 1,3-1,5 триллиона рублей. Не менее 300 миллиардов рублей может получить второй по величине банк страны — ВТБ. А совокупная прибыль 10 крупнейших отечественных банков может приблизиться к рекордной отметке в 2 триллиона рублей.

Отмечается, что ключевыми драйверами станут повышение маржинальности в сравнении с 2021–2022 годами при одновременном росте объемов доходных активов и существенном снижении стоимости риска в сравнении с прошлым годом. Рентабельность капитала составит более 15%, добавляют в НКР.

При этом аналитики ждут сохранения чистой процентной маржи в диапазоне 4,3–4,6% в течение 2023 года, учитывая стабильность стоимости фондирования в первом квартале.

РОСТ ИПОТЕКИ

Российские банки в текущем году выдадут 5 триллионов рублей новых ипотечных кредитов, а их ипотечный портфель по итогам года вырастет на 15-16%, говорится в прогнозе развития банковского сектора страны кредитного-рейтингового агентства НКР. ЦБ зафиксировал снижение числа фальшивых рублей

"Банки в 2023 году выдадут порядка 5 триллионов рублей новых ипотечных кредитов против 4,8 триллиона рублей годом ранее, при этом кредитный портфель прирастёт на 15-16% (+17% в 2022 году)", — прогнозируют аналитики.

По мнению экспертов, сдерживающими факторами станут повышение средних ставок и заметное ужесточение регулирования ипотеки от застройщиков. Однако, добавляют они, сохранение госпрограмм окажет существенное положительное влияние на спрос. По оценкам НКР, льготные ссуды составят не менее трети всех выданных ипотечных кредитов в 2023 году.

"В рознице мы ожидаем некоторого усиления активности в необеспеченном кредитовании, что приведёт к ускорению темпов роста портфелей на балансах. Совокупный портфель розничных кредитов на балансах банков прибавит порядка 13-14% против +9% годом ранее", — добавляют в НКР.

Эксперты при этом ждут, что прирост корпоративного кредитования не превысит результаты 2022 года (+14%), в том числе из-за замедления кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (до 20-25% против 30% годом ранее).

"Автокредитование в 2023 году также покажет небольшой рост после сокращения на 3,7% в 2022 году. Во многом это будет связано с постепенным налаживанием логистики, параллельным импортом, увеличением доли китайских производителей, а также продлением госпрограммы льготных автокредитов. Тем не менее, дефицит деталей может осложнить выпуск достаточного количество автомобилей российской сборки, из-за чего портфель автокредитов вырастет не более чем на 5%", — заключили в НКР.