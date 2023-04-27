МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Прирост выдачи микрозаймов в России в 2023 году может замедлиться до 10% с 22% в 2022 году и 30-35% в 2015-2019 годах, а рынок могут покинуть минимум 200 компаний из примерно 1100 нынешних игроков, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". Досрочно закрытые среднесрочные микрозаймы достигли максимума за шесть лет

"Эксперт РА" прогнозирует прирост выдачи микрозаймов в 2023 году на 10%", — сказано в обзоре.

"Новые ограничения будут серьезным испытанием для малых и средних компаний, не успевших провести стресс-тесты и оперативно адаптировать бизнес-модель. "Эксперт РА" полагает, что реестр к концу 2023-го недосчитается как минимум 200 игроков (на начало текущего года в нем было 1162 компании, за I квартал 2023-го перечень сократился еще на 53 позиции)", — отмечает агентство.

"Эксперт РА" ожидает снижение темпов прироста выдач микрозаймов с характерных в прошлом 30–35% за 2015–2019 годы до 10–15% по итогам 2023-го", — говорится в обзоре. При этом аналитики не исключают и более высоких темпов роста выдачи в текущем году в случае усиления активности новых игроков, "в том числе в рамках нетрадиционных для рынка МФО сегментов (платежных систем, телеком-операторов и маркетплейсов)".

Как отмечает агентство, в 2022 году выдачи выросли на 22%, в 2021 году – на 51%, в 2020 году – на 1%, а в 2016-2019 годах рост замедлялся с 39% до 26%. Взрывной рост выдач в 2021 году "был связан с низкой базой предшествующего ковидного года и всеобщей трансформацией в онлайн-технологиях". А в 2022 году поддержку выдачам МФО оказало ужесточение условий необеспеченного кредитования банками, в то время как спрос на заемные средства вырос.

При этом объем выданных микрозаймов стабильно растет: с 2016 по 2021 год — со 195 до 631 миллиарда рублей, в 2022 году – до 772 миллиардов рублей, а в 2023 году агентство прогнозирует 850 миллиардов рублей.

Как отмечается в обзоре, "на фоне притока новых клиентов и оптимизации издержек" микрофинансовый рынок получил в прошлом году рекордную годовую прибыль в 41 миллиард рублей. Однако распределение прибыли неравномерно: 63 крупные компании, каждая с портфелем более 1 миллиарда рублей, принесли 89% чистой прибыли всего рынка, отметили в "Эксперт РА", ссылаясь на данные ЦБ.

"Если смотреть на распределение прибыли по количеству компаний, а не по объемам, то картина становится более наглядной: половина всех МФО являлись убыточными. Поэтому наблюдаемая ранее тенденция к консолидации доли рынка и прибыли на наиболее крупных и технологичных игроках продолжится", — добавили эксперты.