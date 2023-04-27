МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Большинство жителей России копят на покупку жилья, путешествия и закрытие долгов, а некоторые откладывают на такие необычные цели, как "домик у моря и лодку в Греции" и "светлое будущее и пиво светлое", выяснили аналитики Московского кредитного банка (МКБ), результаты исследования которых есть в распоряжении у РИА Новости.

"Согласно исследованию накопительных счетов клиентов МКБ, самой популярной целью стала покупка недвижимости — почти 30% копят на квартиру или дом. Еще около 15% клиентов откладывают деньги, чтобы отправиться в отпуск или путешествие", — узнали аналитики.

Каждый десятый откладывает деньги чтобы расплатиться с долгами. Порядка 5% клиентов планируют ремонт или покупку машину мечты. Кроме того, некоторые россияне копят на покупку страховки и новый телефон.

При этом среди целей накоплений встретились и необычные. Так, некоторые россияне откладывают деньги на "домик у моря и лодку в Греции", а некоторые россиянки — чтобы "быть богатой". Нашлись клиенты, копящие деньги "на коммунизм" и "светлое будущее и пиво светлое". "Некоторые клиенты воспитывают в себе финансовую дисциплину и называют накопительные счета "нельзя", "не трогай" и "не смей", — отметили в МКБ.

Также часть россиян называют счета в честь близких и любимых, например, "заначка Женьки", "счет Алексея Алексеевича", "для Темы" или "на день рождения Костика", заключили аналитики банка.