МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. ВТБ 27 апреля запускает онлайн-банк на платформе чат-ботов в VK Мессенджере, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Банк России ограничит размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП

"ВТБ 27 апреля запускает полноценный онлайн-банк на платформе чат-ботов в VK Мессенджере", — говорится в сообщении.

Онлайн-банк ВТБ в "VK Мессенджере" позволит проверить баланс карт и счетов, совершать повседневные финансовые операции и просматривать историю по ним. Время на проведение операций сократится в 2 раза по сравнению с интернет-банком, рассказали в ВТБ.

С помощью сервиса клиенты смогут перевести деньги через СБП или оплатить счета, добавленные в подписки ВТБ-Онлайн: налоги, штрафы ГИБДД, образование, квитанции за ЖКХ и другое, а также пополнить баланс мобильного телефона.