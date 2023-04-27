МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Первые месяцы 2023 года дают Банку России основания полагать, что к концу года банковский сектор выйдет на показатели 2021 года по прибыли, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова, выступая на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0". Ключевая ставка ЦБ РФ: ее суть и влияние на экономику

"2022 год банковский сектор закончил с прибылью, прибыль составила 200 миллиардов рублей, цифра не такая большая, по сравнению особенно с предыдущим годом, но первые месяцы текущего года дают нам основания полагать, что уже концу этого года банковский сектор может выйти на показатели 2021 года", — заявила Полякова.

Российский финансовый сектор в 2022 году столкнулся с масштабными санкциями, в том числе крупнейшие банки были отключены от SWIFT. На этом фоне многие аналитики опасались, что отрасль может получить убыток по итогам года. Однако сектору удалось заработать по итогам года 203 миллиарда рублей чистой прибыли.

ЦБ в марте сообщил, что в базовом прогнозе ожидает финансовый результат банковского сектора РФ в 2023 году в 1,2-1,5 триллиона рублей. Банки РФ в 2021 году нарастили прибыль в 1,5 раза — до рекордных 2,4 триллиона рублей.