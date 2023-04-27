МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию счетов в иностранной юрисдикции, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова. ЦБ ждет выхода прибыли банковского сектора на показатели 2021 года

"Мы приняли решение, которое позволит, с нашей точки зрения, хоть и немного, но тем не менее расширить возможности в обслуживании международных расчетов. Мы временно сняли ограничения по открытию счетов в иностранных юрисдикциях для банков с базовой лицензией, и сейчас мы думаем над тем, чтобы это ограничение снять уже на постоянной основе, чтобы оно не действовало как временное", — сказала она, выступая на конференция "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

В начале марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов.

Тогда же директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, отвечая на вопрос, будут ли аналогично сняты ограничения на открытие корреспондентских счетов за рубежом для расчетных небанковских кредитных организаций, ответил, что этот вопрос сейчас рассматривается.