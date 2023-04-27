МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России может составить порядка 9% к концу 2023 года, прогнозирует заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов. Ключевая ставка ЦБ РФ: ее суть и влияние на экономику

"Ключевая ставка — один из фундаментальных факторов для активности на долговом рынке. На конец 2023 года наш прогноз составляет около 9%. Он чуть более консервативный, чем сейчас закладывают рынки, хотя настроения на рынках очень противоречивы. Так, если посмотреть на инструменты хеджирования, на процентные свопы, на уровень котировок процентных свопов, то последние несколько недель стоимость их снизилась…", — сказал Автухов на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

Он также отметил, что участники долгового рынка на горизонте трех лет прогнозируют ключевую ставку на уровне 9%, на горизонте двух лет — на уровне 8,6%, а на горизонте одного года в районе 8,25%. Тем не менее, к концу 2024 года Автухов ожидает снижения ключевой ставки, а также уровня инфляции.

Как уточняется в презентации, сопровождавшей выступление зампреда Совкомбанка, к концу 2024 года ключевая ставка ЦБ будет находиться на уровне 7%, а инфляция будет пребывать на уровне 5,5% против 7-8%, которые, согласно презентации, прогнозирует Совкомбанк по итогам 2023 года.

ЦБ поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу в октябре, оставив ее на уровне 7,5% годовых. Регулятор также не стал менять ее в декабре, феврале и марте. При этом еще в феврале ЦБ ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях. Очередное решение по ключевой ставке будет принято советом директоров Банка России на заседании в пятницу, 28 апреля.