МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Одна из самых опасных схем мошенничеств накануне майских праздников — фейковые горящие туры, а также билеты на культурные мероприятия, рассказали "Известиям" в крупнейших российских банках. В Минцифры рассказали о мессенджерах, используемых мошенниками

Там уточнили, что на фишинговых сайтах, в мессенджерах и соцсетях злоумышленники предлагают большие скидки. В итоге, если гражданин решит воспользоваться акцией, деньги уйдут мошенникам, а билеты человек не получит.

Еще одна схема обмана в этот период — благотворительные выплаты ветеранам. Гражданам предлагают оказать помощь участникам боевых действий или их родственникам. В таких объявлениях для убедительности приводятся фото людей и данные якобы их банковских карт. На самом деле реквизиты принадлежат злоумышленникам, получающим деньги.

Третья опасная схема — помощь ветеранам в оформлении выплат ко Дню Победы. Им или их родственникам поступают сообщения о якобы полагающихся выплатах к 9 мая. При этом для их оформления нужны документы, в том числе номер карты. В результате с помощью платежных данных с человека списываются деньги.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда ни в коем случае не сообщайте личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова, в том числе на сомнительных сайтах. При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка", — дали совет в Банке России.