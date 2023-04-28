АНКАРА, 28 апр — ПРАЙМ. Вопрос о посредничестве одного турецкого банка в платежах России за продажу зерна и удобрений стоит на повестке дня, цель — сохранить зерновую сделку, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее Чавушоглу сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Анкаре рассмотреть возможность посредничества турецких банков в вопросе решения ситуации с выходом российской агропродукции на рынки, они должны получить соответствующие гарантии.

"Генеральный секретарь ООН очень хорошо знает ситуацию, и мы говорим об этом с США и Великобританией. Потому что эти две страны являются ключевыми в банковской сфере. От них зависит и включение российского сельхозбанка в систему Swift. В конце концов, то, что было обещано России, не осуществилось. Здесь мы должны быть справедливы. "Мы должны работать с турецким банком", — сказал генеральный секретарь (ООН, Гутерреш). На повестке дня стоит вопрос о посредничестве турецкого банка в платежах России за продажу зерна и удобрений. Цель — решить проблему и сохранить сделку. Русские продлили срок на 60 дней, заявив: "Оправдайте наши ожидания". Мы не можем сказать, что русские ошибаются", — приводит слова Чавушоглу газета Hürriyet.