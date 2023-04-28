МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российские банки фиксируют значительное сокращение вкладов в долларах и евро у своих клиентов-физлиц, при этом некоторые игроки не уверены, что в ближайшее время россияне полностью откажутся от сбережений в недружественной валюте, показал опрос РИА Новости кредитных организаций. В России ждут ускорения мировой дедолларизации из-за событий на Западе

Ранее в апреле зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что клиенты банка откажутся от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года. По прогнозу банка, доля вкладов населения в банке в этих валютах к концу текущего года снизится до 7%.

В банке "Открытие", в свою очередь, рассказали, что у них доля вкладов в долларах и евро — всего 1%. Банк не предлагает оформить вклады в этих валютах уже более года, клиенты могут разместить ее на текущих счетах. "С середины 2022 года не видим клиентских активностей в продажах долларов США и евро", — рассказали в пресс-службе.

В Промсвязьбанке (ПСБ) отметили, что большинство их розничных клиентов предпочитают хранить сбережения в рублях, и только незначительная доля клиентов выбирала валютные сбережения. "В общем объеме привлеченных средств такие сбережения составляют менее 2%. Мы ожидаем, что в дальнейшем эта доля продолжит постепенно снижаться — на фоне роста курса доллара и евро люди стремятся поменять их на рубли и более выгодно разместить в рублевые вклады", — отметили в банке.

В "Азиатско-Тихоокеанском банке" (АТБ) валютные вклады составляют "крайне незначительную долю", но и она с начала года уменьшилась почти на 40%. Новые вклады в валютах недружественных стран в банке не открывают. В банке "Хоум кредит" рассказали, что для них валютные сбережения всегда были "неприоритетным направлением с минимальным портфелем". В Латинской Америке рассчитывают на помощь системы "Мир" в дедолларизации

МТС-банк, в свою очередь, заявил, что предпринимает активные меры, которые позволяют сократить портфель в евро и долларах.

А в банке "Зенит" указывают, что для полной ликвидации линейки вкладов в данных валютах потребуется полная изоляция всех российских банков от западной финансовой инфраструктуры. "Сложно сказать, насколько быстрым будет этот процесс, однако сейчас мы наблюдаем уверенный тренд на девалютизацию в части недружественных валют в пользу расчетов с дружественными странами в национальных валютах", — отметил начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев.

Вместе с тем в МКБ доля депозитов в долларах США и евро в портфеле срочных вкладов за год снизилась незначительно и в настоящее время не превышает 6%. "Несмотря на сокращение спроса, мы не ожидаем, что клиенты полностью откажутся от вкладов в долларах США и евро в ближайшее время", — отметили в пресс-службе.