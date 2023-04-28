МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассматривает возможность публикации статистики по банковской ликвидности в валютах дружественных и недружественных стран, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ думает над "тюнингом" валютных ограничений для юрлиц, заявила Набиуллина

"Что касается раскрытия статистики раздельно по дружественным и недружественным валютам, мы сейчас эту тему рассматриваем, решение еще не принято ", — ответила она в ходе пресс-конференции на вопрос, планирует ли ЦБ давать статистику банковского сектора в разрезе по дружественным и токсичным валютам.