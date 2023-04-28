МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Средства с индивидуальных инвестиционных счетов нового типа можно будет вывести в особых сложных жизненных ситуациях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина назвала главные риски для российской экономики

"Действительно предполагается возможность использовать средства ИИС в сложных жизненных ситуациях, и случаи такие будут прописаны. Это не просто возможность вывести средства в любой момент, но именно в этих жизненных ситуациях, и понадобиться доказать. Надеюсь, что это будет действительно не забюрократизировано", — сказала Набиуллина.

"Достаточно широкий перечень этих жизненных ситуаций. У людей эти сложные ситуации могут возникать, поэтому, на наш взгляд, это важно для того, чтобы повысить привлекательность долгосрочных сбережений, в том числе в ИИС нового типа, которые становятся долгосрочными", — добавила она.

ЦБ РФ совместно с Минфином разработали программу долгосрочных сбережений, которая может заработать с 1 января 2024 года. Это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать "подушку безопасности" в случае наступления особых жизненных ситуаций.