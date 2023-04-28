МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России против агрессивной рекламы банковских услуг по телефону, согласие на эти звонки надо оформлять отдельным документом с конечным сроком, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. ЦБ раскрыл особенности индивидуальных инвестиционных счетов нового типа

"Люди часто дают согласие на получение звонков, на получение рекламы, подписывая большой длинный контракт, и даже не замечают, что они дали такое согласие. Поэтому первое, что мы сейчас хотим сделать, это чтобы такое согласие оформлялось отдельным документом, с отдельной подписью… чтобы человек обратил на это внимание", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, будет ли ЦБ контролировать ситуацию с агрессивными холодными звонками банков с рекламой кредитных продуктов.

Она добавила, что также это может быть "специальная форма на сайте". Кроме того, должен быть обязательно установлен конечный срок такого согласия, "то есть он не может продляться автоматически".

"Будем смотреть, какие еще меры можно предпринять для того, чтобы эту ситуацию побороть", — отметила глава ЦБ.

"Если человек не давал согласие, реклама ему поступает, звонки поступают, сейчас он может обратиться в ФАС, но он должен быть уверен, что он такого согласия не давал", — добавила Набиуллина.