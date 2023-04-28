Набиуллина: ЦБ мониторит ситуацию на рынке ипотеки и новых схем пока не видит
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России постоянно отслеживает ситуацию на рынке ипотеки, но новых схем на этом рынке пока не видит, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
"Что касается траншевой ипотеки, мы сейчас не видим широкого распространения этих схем. Мы смотрим за этим рынком, и если мы видим расширение таких механизмов, будем предпринимать эти меры, но, соответственно, банкам и публично, и в целом мы говорим о том, что мы не приветствуем такую траншевую ипотеку. Если она будет развиваться, будет достаточно жесткое регулирование", — заявила она, отвечая на вопрос о регулировании ситуации с траншевой ипотекой.
"Новых схем пока не видим, но будем смотреть, они могут появиться в любой момент, мы видели в прошлом году и в позапрошлом году, как эти схемы достаточно быстро возникают. Поэтому это предмет постоянного мониторинга", — добавила глава ЦБ.
Траншевая ипотека представляет собой кредитование, при котором сумма займа дробится на несколько частей, каждая из которых имеет свою кредитную ставку. Такая ипотека сейчас в России чаще всего субсидируется застройщиками до момента ввода объекта в эксплуатацию.
На прошлой пресс-конференции в марте Набиуллина также отмечала, что ЦБ абсолютно не устраивают "черт знает какие" схемы застройщиков по ипотеке, упомянув, в том числе, траншевые ипотеки с возвратом и кешбэк, и, как подчеркивала глава Банка России, регулятор будет с ними бороться.
В начале года ЦБ обратил внимание на рост в 2022 году доли рискованных ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки, а также растущую популярность так называемых льготных ипотек от застройщиков со ставками близкими к нулю. Низкая ставка достигается за счет завышения цены квартиры на величину комиссии, которую девелопер выплачивает банку, реинвестирования банком этой комиссии и комбинирования "проспонсированного" кредита с субсидируемой ставкой от государства. По оценке ЦБ, такая схема, опасна для заемщиков, банков и несет системные угрозы для всего рынка.
https://1prime.ru/banks/20230428/840498041.html