МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России постоянно отслеживает ситуацию на рынке ипотеки, но новых схем на этом рынке пока не видит, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Набиуллина выступила против агрессивной рекламы услуг банков по телефону

"Что касается траншевой ипотеки, мы сейчас не видим широкого распространения этих схем. Мы смотрим за этим рынком, и если мы видим расширение таких механизмов, будем предпринимать эти меры, но, соответственно, банкам и публично, и в целом мы говорим о том, что мы не приветствуем такую траншевую ипотеку. Если она будет развиваться, будет достаточно жесткое регулирование", — заявила она, отвечая на вопрос о регулировании ситуации с траншевой ипотекой.

"Новых схем пока не видим, но будем смотреть, они могут появиться в любой момент, мы видели в прошлом году и в позапрошлом году, как эти схемы достаточно быстро возникают. Поэтому это предмет постоянного мониторинга", — добавила глава ЦБ.

Траншевая ипотека представляет собой кредитование, при котором сумма займа дробится на несколько частей, каждая из которых имеет свою кредитную ставку. Такая ипотека сейчас в России чаще всего субсидируется застройщиками до момента ввода объекта в эксплуатацию.

На прошлой пресс-конференции в марте Набиуллина также отмечала, что ЦБ абсолютно не устраивают "черт знает какие" схемы застройщиков по ипотеке, упомянув, в том числе, траншевые ипотеки с возвратом и кешбэк, и, как подчеркивала глава Банка России, регулятор будет с ними бороться.

В начале года ЦБ обратил внимание на рост в 2022 году доли рискованных ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки, а также растущую популярность так называемых льготных ипотек от застройщиков со ставками близкими к нулю. Низкая ставка достигается за счет завышения цены квартиры на величину комиссии, которую девелопер выплачивает банку, реинвестирования банком этой комиссии и комбинирования "проспонсированного" кредита с субсидируемой ставкой от государства. По оценке ЦБ, такая схема, опасна для заемщиков, банков и несет системные угрозы для всего рынка.