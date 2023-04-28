МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Средняя ставка по рублевой ипотеке в России в марте 2023 года достигла 8,18% — это максимум с апреля 2020 года, когда ставка составляла 8,42%, следует из данных Банка России.

При этом портфель ипотечного кредитования по итогам марта увеличился на 2,13% — до 14,43 триллиона рублей. Всего в марте банки выдали 153,98 тысячи ипотечных ссуд на общую сумму 569,4 миллиарда рублей.

В то же время, просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам снизилась в марте относительно февраля на 2,07%, до 56,08 миллиарда рублей.

Как уточняется, средний срок ипотечного кредитования в России в марте составил 23 года и 11 месяцев.

Кроме того, по данным ЦБ, доля ипотеки с плавающей ставкой, выданной в рублях и иностранной валюте, в общем портфеле ипотечных жилищных кредитов снизилась в марте до 0,04% с февральских 0,05%.