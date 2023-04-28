МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Работа над созданием новой платежной системы для обслуживания российских туристов в Турции действительно ведется, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. СМИ: для российских туристов создадут новую платежную систему в Турции

"Работа в этом направлении ведется", — ответил он на вопрос журналиста о публикации турецкого издания Sabah о договоренности лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Эрдогана о новой платежной системе.

Источник Sabah сообщил, что российские и турецкие представители договорились о создании платежной системы, которая бы помогала россиянам совершать покупки во время отдыха в Турции. Туристы, сообщил собеседник издания, "смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты".