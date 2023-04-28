Песков подтвердил работу над новой платежной системой для россиян в Турции
Песков рассказал о работе над новой платежной системой для российских туристов в Турции
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Работа над созданием новой платежной системы для обслуживания российских туристов в Турции действительно ведется, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Работа в этом направлении ведется", — ответил он на вопрос журналиста о публикации турецкого издания Sabah о договоренности лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Эрдогана о новой платежной системе.
Источник Sabah сообщил, что российские и турецкие представители договорились о создании платежной системы, которая бы помогала россиянам совершать покупки во время отдыха в Турции. Туристы, сообщил собеседник издания, "смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты".
https://1prime.ru/banks/20230428/840501452.html
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