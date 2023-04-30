НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр — ПРАЙМ. Представители России и Индии будут изучать перспективы внедрения приема карт национальных платежных систем RuPay и "Мир" в обеих странах. Это необходимо для работы в условиях санкционного давления на Россию, пишет индийское издание Economic Times, ссылаясь на анонимные источники. Аналитик рассказал, чем грозит снижение добычи ОПЕК+

"По словам источников, на недавнем заседании правительственной комиссии высокого уровня по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству было обсуждено и решено изучить возможность разрешения приема этих карточек. По словам источников, взаимный прием карт RuPay и "Мир" поможет гражданам Индии и России совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в своих странах", — говорится в статье.

Собеседники добавили, что сопредседателями встречи выступил министр иностранных дел индии Субраманьям Джайшанкар. Со стороны России участвовал в обсуждении заместитель премьер-министра России Денис Мантуров.

Еще один вопрос, который обсуждали стороны, это введение интерфейса Национальной платежной корпорации Индии и системы быстрых платежей ЦБ.

Сейчас трансграничные платежи из Индии в Россию и обратно проводятся посредством самой крупной мировой системы платежей SWIFT. Однако из-за санкций переводы через эту западную платформу были закрыты нескольким российским банкам, в том числе Сбербанку и Совкомбанку.