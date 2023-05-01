МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Повышенные Банком России надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, предоставленным с 1 мая 2023 года, начинают действовать в понедельник. ЦБ объяснил ранее, что эта мера направлена на "ограничение рисков заемщиков и банков". В России с 1 мая закончится дешевая ипотека

Так, значения надбавок в отношении жилищных кредитов, обеспеченных правами требований по договорам долевого участия в строительстве, теперь составляют 1,5 для кредитов с первым взносом от 10% и до 15% включительно для любого уровня показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Для кредитов с первым взносом от 15% и до 20% включительно надбавки составят 1,0, а с первым взносом от 20% до 30% включительно — 0,5, для любого уровня ПДН.

Для рынка вторичного жилья надбавки повышены только по кредитам с LTV (отношение суммы кредита к стоимости имущества, передаваемого в залог кредитной организации — ред.) от 85 до 90% и дифференцированы в зависимости от уровня ПДН. При уровне ПДН от 0% до 50% значение надбавки составит 0,5, при ПДН 50-60% — 0,7, при ПДН — 60-70% — 0,8, при ПДН 70-80% — 0,9, а при ПДН выше 80% или если ПДН не рассчитан — 1,0.