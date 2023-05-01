МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В преддверии летнего сезон крупнейшие российские банки подготовили ряд специальных предложений, например, вклады со ставками до 10% годовых, сообщает "РГ" со ссылкой на данные опроса кредитных организаций. Банки назвали самые популярные схемы обмана в майские праздники

Так, банк ВТБ увеличил ставку по накопительному счету "Сейф" до 10%. Эта ставка действует первые три месяцев для клиентов, впервые открывших такой счет.

Банк "Зенит" запустил новый сезонный вклад "Сириус" с максимальной доходностью 10% годовых. Предусматривается, что клиенты могут открыть депозит от 50 тысяч рублей на 732 или 1 100 дней.

Экспобанк с 11 мая планирует запустить новый вклад "Надежный максимум" со ставкой до 7,7% годовых в рублях и 1,8% годовых в юанях.

Почта Банк запускает к лету пополняемый вклад "В десяточку" со ставкой до 10% годовых. На повышенную ставку могут рассчитывать клиенты, которые регулярно оплачивают покупки по карте банка, а также те, кто впервые переведет в банк пенсию.

В МКБ о новых вкладах не сообщили, но заявили, что не исключают ввода к началу летнего сезона акций с улучшенными условиями для клиентов.