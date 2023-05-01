МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Проверять свою кредитную историю стоит как минимум один раз в год, чтобы сделать это, можно обратиться в Банк России, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) или одно из бюро кредитных историй (БКИ), рассказала РИА Новости начальник управления потребительского кредитования МКБ Юлия Дормидонтова.

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"Кредитную историю стоит проверять хотя бы раз в год", — сказала Дормидонтова.

Один из способов сделать это — портал "Госуслуги". Нужно выбрать услугу "Получение информации о вашей кредитной истории", после чего Банк России в течение дня сформирует список БКИ, в которых хранится кредитная история обратившегося.

"Нужная вам информация может храниться в нескольких БКИ. Выберите одно, перейдите на сайт, зарегистрируйтесь и запросите отчет. Кредитная история предоставляется бесплатно два раза в год", — отметила Дормидонтова.

Всего в России, согласно реестру ЦБ работают шесть БКИ. "Платные запросы о кредитной истории в них можно направлять неограниченное количество раз напрямую или через посредников. В зависимости от БКИ или посредника, через которого совершен платный запрос, стоимость может составить до 1 тысячи рублей", — пояснила Дормидонтова.

Второй способ узнать свою кредитную историю — запросить ее в Центробанке. Для этого на официальном сайте ЦБ в разделе "Кредитные истории" нужно заполнить форму "Запрос на предоставление сведений о бюро кредитных историй" и указать адрес электронной почты, куда и придет ответ.

И наконец, самый быстрый способ узнать свою кредитную историю — запросить ее напрямую в Национальном бюро кредитных историй. Потребуется зарегистрироваться на сайте НКБИ и подтвердить аккаунт через "Госуслуги". "На главной странице сайта в табличке "Кредитная история" нажимаем "Получить онлайн", и для вас сразу будет сформирован файл со всеми деталями по кредитам и вашим кредитным рейтингом", — заключила Дормидонтова.