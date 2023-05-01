МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Проверять свою кредитную историю стоит как минимум один раз в год, чтобы сделать это, можно обратиться в Банк России, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) или одно из бюро кредитных историй (БКИ), рассказала РИА Новости начальник управления потребительского кредитования МКБ Юлия Дормидонтова. Экономист перечислил малоизвестные выплаты, которые можно получить в России

"Кредитную историю стоит проверять хотя бы раз в год", — сказала Дормидонтова.

Один из способов сделать это — портал "Госуслуги". Нужно выбрать услугу "Получение информации о вашей кредитной истории", после чего Банк России в течение дня сформирует список БКИ, в которых хранится кредитная история обратившегося.

"Нужная вам информация может храниться в нескольких БКИ. Выберите одно, перейдите на сайт, зарегистрируйтесь и запросите отчет. Кредитная история предоставляется бесплатно два раза в год", — отметила Дормидонтова.

Всего в России, согласно реестру ЦБ работают шесть БКИ. "Платные запросы о кредитной истории в них можно направлять неограниченное количество раз напрямую или через посредников. В зависимости от БКИ или посредника, через которого совершен платный запрос, стоимость может составить до 1 тысячи рублей", — пояснила Дормидонтова.

Второй способ узнать свою кредитную историю — запросить ее в Центробанке. Для этого на официальном сайте ЦБ в разделе "Кредитные истории" нужно заполнить форму "Запрос на предоставление сведений о бюро кредитных историй" и указать адрес электронной почты, куда и придет ответ.

И наконец, самый быстрый способ узнать свою кредитную историю — запросить ее напрямую в Национальном бюро кредитных историй. Потребуется зарегистрироваться на сайте НКБИ и подтвердить аккаунт через "Госуслуги". "На главной странице сайта в табличке "Кредитная история" нажимаем "Получить онлайн", и для вас сразу будет сформирован файл со всеми деталями по кредитам и вашим кредитным рейтингом", — заключила Дормидонтова.