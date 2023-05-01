МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Американский First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка, сообщается в релизах регуляторов. Акции First Republic Bank падают в цене на 30 процентов

"First Republic Bank, Сан-Франциско, Калифорния, был закрыт сегодня Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI), который назначил Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) в качестве управляющего. Для защиты вкладчиков FDIC заключает соглашение о покупке и принятии с банком JPMorgan Chase… чтобы он принял все вклады и практически все активы First Republic Bank", — говорится в релизе FDIC.

В сообщении FDIC отмечается, что по состоянию на 13 апреля FRB располагал активами на общую сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда. А по условиям приобретения 84 отделения FRB в восьми штатах будут вновь открыты как отделения JPMorgan Chase, указывается в сообщении.

До открытия основных биржевых торгов по состоянию на 11.06 мск акции First Republic Bank дешевеют на 34,47%, до 2,3 доллара, цена закрытия пятницы составляла 3,51 доллара (снижение на 43,3% за день).

Акции банка резко обвалились в цене еще в марте из-за опасений по поводу банковского сектора: 13 марта акции подешевели на 61,83%, до 31,21 доллара с 81,76 доллара на прошлом закрытии. В конце марта стоимость акций находилась уже ниже 15 долларов, а с 26 апреля — ниже 10 долларов. По состоянию на конец февраля акции банка стоили примерно 123 доллара.