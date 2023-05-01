ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Рухнувший американский банк First Republic Bank (FRB) оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года, передает NBC News.

Банк JP Morgan Chase

JPMorgan Chase приобрел First Republic Bank

"Это крупнейший заемщик, который рухнул со времен финансового кризиса 2008 года", — говорится в публикации.

По данным издания, объем кредитования FRB превзошел даже Silicon Valley Bank, который был принудительно закрыт в марте 2023 года, а сам этот крах оказался уже третьим в банковском секторе США за последние два месяца.

Ранее First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов.

Акции банка резко обвалились в цене еще в марте из-за опасений по поводу банковского сектора: 13 марта акции подешевели на 61,83%, до 31,21 доллара с 81,76 доллара на прошлом закрытии. В конце марта стоимость акций находилась уже ниже 15 долларов, а с 26 апреля — ниже 10 долларов. По состоянию на конец февраля акции банка стоили примерно 123 доллара.