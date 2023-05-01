ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Рухнувший американский банк First Republic Bank (FRB) оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года, передает NBC News. JPMorgan Chase приобрел First Republic Bank

"Это крупнейший заемщик, который рухнул со времен финансового кризиса 2008 года", — говорится в публикации.

По данным издания, объем кредитования FRB превзошел даже Silicon Valley Bank, который был принудительно закрыт в марте 2023 года, а сам этот крах оказался уже третьим в банковском секторе США за последние два месяца.

Ранее First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда долларов.

Акции банка резко обвалились в цене еще в марте из-за опасений по поводу банковского сектора: 13 марта акции подешевели на 61,83%, до 31,21 доллара с 81,76 доллара на прошлом закрытии. В конце марта стоимость акций находилась уже ниже 15 долларов, а с 26 апреля — ниже 10 долларов. По состоянию на конец февраля акции банка стоили примерно 123 доллара.