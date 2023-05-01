ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Крах американского банка First Republic Bank (FRB) был ожидаем, поскольку проблемы банковского сектора в США до сих пор остаются нерешенными, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев. "Это нельзя обратить вспять": США предрекли неминуемый крах

"Это ожидаемо, ведь "никогда не бывает только одного таракана". Проблемы, которые привели к падению первых нескольких банков, таких как Silicon Valley Bank…, всё еще не решены", — сообщил он.

В качестве таких проблем для финансового сектора Королев указал резкий рост ставок в течение короткого периода времени, а также сохранение "перевернутой кривой доходности".

Ранее First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму $229,1 млрд и депозитами на $103,9 млрд.

По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года.

В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.