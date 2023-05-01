ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Соединенным Штатам стоит разработать новый план по стабилизации финансовой системы, потому что вслед за рухнувшим First Republic Bank (FRB) будут "схлопываться" и другие региональные банки. Об этом в беседе с РИА Новости заявил гендиректор Sovereign Wealth Management Гэри Королев. Крах FRB был ожидаем, считает инвестор

"First Republic Bank является не единственным банком, который столкнулся с этими трудностями. Вероятнее всего, это продолжится", — ответил он на вопрос о том, прогнозирует ли специалист новые банкротства в банковском секторе Америки.

Банкир отметил, что банки регионального значения будут и дальше оставаться под большим давлением. Причина: отток депозитов.

Угроза для мелких компаний весьма существенна, ведь в отличие от таких гигантов рынка, как JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo, которые "в глазах вкладчиков все еще выглядят слишком большими, чтобы рухнуть", поддержки им ждать не от кого.

First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму $229,1 млрд и депозитами на $103,9 млрд.

По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года, чей объем кредитования превзошел Silicon Valley Bank.

В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.