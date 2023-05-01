ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Американским властям не удастся полностью остановить череду крахов американских банков, заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев. Крах FRB был ожидаем, считает инвестор

"Они не смогут полностью остановить падения банков", — сообщил он в ответ на вопрос, удается ли властям США держать ситуацию в банковском секторе под контролем.

По оценкам Королева, вероятнее всего банковские регуляторы продолжат управлять ситуацией так, чтобы препятствовать распространению проблем банковского сектора по остальной экономике.

Сравнивая нынешние сложности в финансовом секторе США с финансовым кризисом 2008 года, эксперт подчеркнул, что текущие проблемы имеют свои отличия, а сохраняющаяся высокая инфляция препятствует снижению ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

"С учетом, что инфляция все еще остается большим страхом для Федрезерва, они боятся понижать краткосрочные ставки, что было бы самым быстрым способом облегчить рыночные условия для банков", — отметил Королев.

Вместе с тем, эксперт прогнозирует, что в случае ухудшения кризиса, ФРС придется пойти на "традиционные меры", среди которых снижение ставок и количественное смягчение.

Ранее американский банк First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму $229,1 млрд и депозитами на $103,9 млрд.

По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года, чей объем кредитования превзошел Silicon Valley Bank.

В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.