ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден пообещал гражданам страны, что все вклады "будут защищены" после краха кредитной организации First Republic Bank (FRB). Он добавил, что такая ситуация, когда "лопается" банк с честно заработанными деньгами, не должна повториться еще раз. Крах FRB был ожидаем, считает инвестор

Об этом президент США заявил на посвященному развитию в США малого бизнеса, которое прошло на площадке Белого дома в Вашингтоне.

"Все вкладчики защищены, налогоплательщики вне опасности. Позвольте мне внести ясность: все вкладчики — под защитой, тогда как акционеры теряют свои инвестиции. Важнее всего то, что налогоплательщикам ничего не угрожает", — пояснил он.

First Republic Bank попал под руководство Департамента финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния. Структуру перевели в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC). Также стало известно о том, что один из крупнейших банков США и мира — JPMorgan Chase —подал заявку на выкуп вкладов и активов "лопнувшего" FRB.

Всего в банке находились активы на 229,1 миллиарда долларов. Депозиты американцев составляли 103,9 миллиарда долларов.

Это, пишут американские СМИ, самый крупный лопнувший заемщик в США со времен финансового кризиса 2008 года.