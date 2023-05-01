МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. JPMorgan Chase & Co под руководством Джейми Даймона в выходные победил на аукционе по покупке First Republic Bank. Хотя эта сделка должна положить конец отмечавшему в последнее время банковскому кризису, она не пройдет даром — крупнейший банк США станет еще больше. Байден пообещал защитить все вклады после краха банка FRB

В рамках сделки JPMorgan выплатит Федеральной корпорации США по страхованию вкладов (FDIC) 10,6 млрд долларов и получит контроль над большей частью активов базирующегося в Сан-Франциско кредитора. JPMorgan получит доступ к завидной клиентской базе First Republic, в которой много состоятельных лиц.

Судя по предварительной оценке регулятора, сделка обойдется Фонду страхования вкладов (DIF), входящему во FDIC, примерно в 13 млрд долларов.

Сделка была заключена в выходные после того, как FDIC провела аукцион, на котором были рассмотрены заявки и ряда других банков. Как полагают аналитики и отраслевые эксперты, она должна успокоить рынки. Однако они добавляют, что сделка не лишена недостатков: крупнейшие банки становятся сильнее, тогда как менее крупным кредиторам все труднее вести бизнес.

Акции JPMorgan и некоторых других крупнейших банков США сегодня подорожали, а бумаги ряда менее крупных банков потеряли в цене. Акционеры First Republic в рамках сделки понесут убытки, говорят аналитики Wedbush. Акции банка на премаркете обвалились на 43,3%, прежде чем их торги были приостановлены.

JPMorgan уже владеет более чем 10% суммарных банковских вкладов в США. Аналитик Wells Fargo Майк Майо написал в аналитической заметке, что чистый объем вкладов JPM по итогам сделки увеличится на 3%.

JPMorgan также заключил с FDIC соглашении о разделении убытков в отношении семейных и коммерческих ссуд, которые он приобрел. При этом он не примет на себя корпоративный долг или привилегированные акции First Republic Bank.

First Republic на прошлой неделе признал, что в 1-м квартале зафиксировал отток более чем 100 млрд долларов и рассматривает варианты дальнейших действий, что только усилило стресс в банковской отрасли. Властям США не удастся остановить крах банков, считает инвестор

JPMorgan заявил, что примет все вклады First Republic и выплатит 25 млрд долларов из 30 млрд долларов, которые крупные банки в марте разместили в First Republic.

По словам JPMorgan, по итогам сделки он рассчитывает получить разовый доход после уплаты налогов в размере примерно 2,6 млрд долларов. По его оценкам, расходы на реструктуризацию после выплаты налогов в следующие 18 месяцев, вероятно, составят 2 млрд долларов.

JPMorgan добавил, что 84 офиса обанкротившегося банка, расположенные в восьми штатах, с понедельника откроются как филиалы JPMorgan Chase Bank.