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Банк Morgan Stanley запланировал массовое увольнение сотрудников
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Банк Morgan Stanley планирует уволить около 3 тысяч сотрудников к концу июня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Согласно изданию, менеджеры... ПРАЙМ, 02.05.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Банк Morgan Stanley планирует уволить около 3 тысяч сотрудников к концу июня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно изданию, менеджеры намерены сократить примерно 5% персонала. Ожидается, что инвестиционно-банковское подразделение и отдел ценных бумаг будут в большей степени затронуты сокращениями.
Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран.