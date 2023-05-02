МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Банк Morgan Stanley планирует уволить около 3 тысяч сотрудников к концу июня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Банк FRB заверил клиентов в отсутствии рисков

Согласно изданию, менеджеры намерены сократить примерно 5% персонала. Ожидается, что инвестиционно-банковское подразделение и отдел ценных бумаг будут в большей степени затронуты сокращениями.

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран.