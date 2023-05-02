ЦБ: правительство предоставит банкам ликвидность на 1,9 триллиона рублей с 3 по 5 мая
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 3 по 5 мая предоставит ликвидность банковскому сектору на 1,888 триллиона рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 26 апреля по 2 мая, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 881 миллиард рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,097 триллиона рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 35 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,962 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 2 мая) в объеме 2,79 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/banks/20230502/840516378.html