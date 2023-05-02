МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 3 по 5 мая предоставит ликвидность банковскому сектору на 1,888 триллиона рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Инвестор пообещал Америке новый крах банков

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 26 апреля по 2 мая, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 881 миллиард рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,097 триллиона рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 35 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,962 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 2 мая) в объеме 2,79 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.