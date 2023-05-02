МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Предложение Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC) США реформировать систему защиты сбережений на счетах в американских банках направлено на улучшение защиты крупных вкладчиков путём распространения на них системы страхования, поделился мнением с РИА Новости управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень. Байден пообещал защитить все вклады после краха банка FRB

Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) США накануне предложила реформировать систему защиты сбережений на счетах в американских банках после краха уже третьей за последние два месяца крупной кредитной организации, которой оказался First Republic Bank (FRB).

"Общей проблемой, которую сейчас намерено решить FDIC, является страховое покрытие крупных вкладчиков, которые, в частности, в значительной мере формировали ресурсную базу FRB. Реализация этого может как потребовать более крупных отчислений от банков – участников системы страхования, так и увеличить вероятность государственных расходов на выплаты страхового возмещения", — рассуждает Пивень.

По его мнению, если это позитивно скажется на стабильности банковской системы США, такие изменения можно считать оправданными.

Ранее First Republic Bank был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов, который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.

По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года, а его размах кредитования превосходил Silicon Valley Bank — предыдущий случай громкого банкротства этой весной.